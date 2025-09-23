◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2025年9月23日エスコンF）日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手（20）が23日、エスコンフィールドでの今シーズン最終戦となる楽天戦で今季2度目の先発登板。2回56球3安打2四球3失点で降板した。悔しい来日2度目、本拠初の先発マウンドとなった。初回に1死二塁から黒川に先制2ランを被弾。2回には1安打2四球で1死満塁のピンチを背負うと中島の二ゴロ併殺崩れの間に3点目を失った。孫は