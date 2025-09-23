「ソフトバンク−オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）二回にソフトバンク・栗原陵矢内野手が放った左中間への三塁打で思わぬハプニングが発生した。左中間への大飛球を懸命にオリックスの中堅・広岡が追った。勢い余ってフェンスに激突し、ボールは捕球できず。その間に栗原が一気に三塁を陥れたが、広岡の左足が左中間フェンスを突き破ってしまった。その後、左翼の中川が自力で飛び出した綿を埋め込もうとして