ÊöÎµÂÀ¡Ê£´£°¡áº´²ì¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç?¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Êö¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥¢¥í¥Ï¡Á¡×¤ÎÂè°ìÀ¼¤ÇÄ¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¸½ºß¤Î¼ã¼êÀ¤Âå¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤­¤¿¡£ËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¿»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤Ê