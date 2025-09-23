”石塚流”の健康法みなさん、ごきげんよう。「デブ外出禁止令」が発令される暑さが続いております。日陰を選んで歩いていますか。石塚英彦です。今回は、私なりの健康法をご紹介させていただきます。健康というのは、身体だけではなく心も含めてのものです。まず私は、朝起きると家中の窓を開けて換気をします。新鮮な空気を家に取り入れたいからです。次に、洗面所で歯磨き。これは、よく道で看板を見かける「きぬた歯科」の院長