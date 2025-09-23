【モデルプレス＝2025/09/23】女優の優希美青が22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーワンピース姿でバーベキューを楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「ちはやふる」女優、大胆胸元のぞくオフショルワンピ姿◆優希美青、BBQでオフショルワンピ姿披露優希は肉と犬の絵文字を添えて写真を投稿。黒いオフショルダーワンピースで美しい肩のラインを披露しながら、アウトドアでのバーベキューを満喫する様子を公開