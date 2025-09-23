山下美月 水上恒司、山下美月、宮舘涼太(Snow Man)が23日、都内で開催された映画『火喰鳥を、喰う』大ヒット祈願イベントに登壇。イベントでは自身の周りで起こった怪異現象に加え、SNSに寄せられた怪異現象を３人が判定するコーナや、映画のテーマにちなみ“思念”の籠った私物を持ち寄り、それぞれが披露した。また“火喰鳥おはぎ”が登場し大ヒット祈願の儀式を行った。【写真】「みづき」と刺繍が入った思い出