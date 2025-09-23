株式会社ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用した「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に発売しました。シャインマスカットのみずみずしい甘さとホワイトソーダのまろやかさが楽しめる、爽やかな味わいのグミです。 ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」  価格：オープンプライス発売日：2025年9月23日(火)内容量：47g販売場所：