天津市の意式風情区にある鍾書閣書店の内部。（２０２４年１０月２日撮影、天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津9月23日】世界的な建築賞「ベルサイユ賞」商業施設部門の2025年世界選定リストがこのほど発表され、中国天津市の意式風情区（イタリア街）にある鍾書閣書店が入選した。鍾書閣書店は同市が推進する「中心市街地再開発・活性化行動」プロジェクトの一環で、中心市街地の「文化ステーション」として24年9月30日に