記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は22日の記者会見で、トランプ米大統領が高度専門職向け就労ビザ（査証）「H-1B」の申請料を10万ドル（1ドル＝約148円）に引き上げるとしたことについて問われ、「米国のビザ政策についてはコメントしない」と述べた。その上で、グローバル化の時代には人材の国際的な移動が技術進歩と経済発展