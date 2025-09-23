◆大相撲秋場所１０日目（２３日、両国国技館）西幕下１６枚目・矢後（押尾川）が東１５枚目・出羽ノ龍（出羽海）に突き出しで敗れて３勝２敗となった。立ち合いから得意の左差しを狙ったが、東１５枚目・出羽ノ龍（出羽海）に阻まれ、引いて墓穴を掘ってしまった。「最後は引いてしまいましたけど、（自分の）良いところを潰されてしまいました。相手が研究している？そうですね」と冷静に振り返った。矢後は得意な左四つ