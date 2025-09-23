２０２１年２月にＴＢＳアナウンサーを退社したモデルの笹川友里が雰囲気ガラリな姿を見せた。現在はファッション誌「ＶＥＲＹ」などでモデルを務める笹川。２３日までにインスタグラムを更新し「月曜日が一番疲れている間違えなく土日を満足させるの至難の業。この土日も代々木公園でサイクリング、世界陸上、お友達の家と盛り沢山でした」と２児の母としての思いを投稿。「それにしても、ワーパパももちろん大変だけど、