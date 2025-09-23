重度の聴覚障害を持ち、ＳＮＳの総フォロワー数約８０万人の人気インフルエンサー「難聴うさぎ」として活動する若林祐衣さん（３１）が２２日、母校の松江高専（松江市西生馬町）で講演会を開いた。障害を「個性」として受け入れて歩んできた経験などを語り、「人生は一度きり、後悔のないように歩んでほしい」と、聴講した約７００人の後輩たちにエールを送った。若林さんは松江市出身で、生まれつきの感音性難聴。カラオケや