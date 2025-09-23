マイナンバーカードの見本。保険証としての機能を持たせる人も救急搬送時にマイナ保険証の医療情報を活用する仕組みが、10月から全国の消防本部で始まる。傷病者が会話困難でも、救急隊員が服薬情報や受診歴を把握し、適切な処置や搬送先の選定に役立てる。2024年度に一部の消防本部で行った「マイナ救急」実証事業で有効性を確認したため、720ある全消防本部に広げる。離島など一部の救急隊のみ対象外となる。救急隊員は、