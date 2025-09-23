大屋根リングのエレベーター付近に見られた「ユスリカ」＝5月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場で大量発生し騒動となった昆虫「ユスリカ」が、気温低下に伴い再び増える恐れがあるとして、日本国際博覧会協会が警戒している。万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げており、生物多様性への配慮から発生源への薬剤投入は行わない方針。施設入り口にビニールカーテンを付けるといった「対症療法」に徹する構