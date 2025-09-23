新潟市の新川漁港沖でプレジャーボートが転覆し、乗っていた男性3人が救助されました。新潟海上保安部によりますと、23日午前10時47分に乗船者から「新潟市新川沖で船の船尾側に水が入り、沈みそうになっている」と118番通報がありました。巡視艇が現場に向かい、11時35分に転覆した船にしがみついていた3人を救助しました。3人にケガなどはないということです。3人は救命胴衣を着用していました。現場は新潟市西区の