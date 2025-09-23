◆大相撲▽秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）西幕下２３枚目・野田（藤島）が、東幕下１７枚目・大喜翔（追手風）を寄り切って、４勝目を挙げた。「今場所の中ではいい相撲だったと思う」と振り返った。世界ジュニア選手権無差別級優勝の実績をひっさげて昨年春場所で初土俵。順調に白星を重ねて、今場所も自己最高位で勝ち越しを決めた。「落ち着いて相撲が取れているのが大きいと思う。幕下は強い人ばかりで圧力