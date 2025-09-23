２３日午前６時半頃、神奈川県藤沢市江の島で、「釣り人が海に落下した」と目撃者から１１９番があった。藤沢署によると、落下したのは、江ノ島南西側の岩場で釣りをしていた東京都内の４０歳代男性で、友人２人と釣りに来ていた。目撃者は「岩場に引っかかった釣り針を抜こうと踏ん張っていたら足が滑り、海に落ちたようだ」と話しているという。消防や海上保安庁が捜索を続けている。