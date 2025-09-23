9月19日、『日本メガネベストドレッサー賞2025』の政界部門の受賞者に石破茂首相（68）が選ばれた。同賞は「メガネが最も似合い」、「最も輝いている人」を表彰する眼鏡業界最大の顕彰イベントで、10月1日に授賞式が行われる。石破首相のほか、女優の木村文乃（37）、経済学者の成田悠輔氏（39）、VTuberの加賀美ハヤトが受賞した。石破首相といえば、昨年の首相就任以降メガネをかける姿が定着したが、首相としての“身だしなみ”