資料玉藻公園 明かり、音楽、芸術、伝統、食事が一堂に。高松市は2025年10月31日～11月3日、史跡高松城跡玉藻公園（高松市玉藻町）の 開園70周年記念事業「玉藻あかり物語2025」を開催します。入園無料。 ライトアップ、プロジェクションマッピング、記念パネル展、高松薪能、盆栽講習、苔玉作り、メタバース披雲閣など昼から夜まで楽しめる様々なイベントを行います。 玉藻公園は讃岐国領主・生駒家、高