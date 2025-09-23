クマ23日午前5時半ごろ、秋田県大館市川口の市道で、散歩中の女性（80）がやぶから出てきたクマ1頭に襲われ、鼻の骨を折るなどのけがをした。大館署によると、女性は自力で帰宅し、病院に搬送されたが命に別条はない。クマは体長約50センチで現場から立ち去った。署が付近の住民に注意を呼びかけている。