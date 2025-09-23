タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子出産を間近に控えた近況を、画像と、自身のイラストで綴る絵日記を更新し報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子出産まであと1週間「ぜーんぶホルモンのせいらしい」「不眠、昼夜逆転、こまぎれ睡眠」妊娠後期の悩みを絵日記で告白中川さんは「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました」と投稿。ピンク色のゆったりとしたマタニティワンピー