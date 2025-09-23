散歩中の柴犬が、道端のガードレール下に捨てられていた2匹の子猫を見つけました。飼い主は子猫たちを保護し、自宅での様子を記録した写真をInstagramに投稿。その後、子猫たちは4カ月にわたり共に暮らすなかで、柴犬と種を超えた絆を育んでいきます。【写真】段ボール箱から身を乗り出す、捨てられていた子猫たちこの投稿を行ったのは、Instagramアカウント「柴犬ティー（@shiba.tea0522）」の投稿者さんです。ティーは現在8歳に