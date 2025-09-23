23日朝早く大館市で散歩中の80歳の女性がクマに襲われました。女性は鼻の骨を折るなど大けがをしています。現場は大館市川口の鳴滝バス停付近の市道上です。警察と消防によりますと23日午前5時半ごろ、近くに住む80歳の女性が散歩していたところ突然体長約50センチのクマ1頭に襲われました。女性は自力で自宅に戻ったあと家族を通じて消防に通報し大館市内の病院に運ばれました。会話は可能ということですが、顔にひっかき傷がある