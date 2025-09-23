京都府警を名乗る男から「あなたが詐欺グループに関わったことで逮捕状がでています」などと電話で言われたことをきっかけに、秋田市に住む20代の女性が22日現金175万円をだまし取られました。秋田中央警察署の調べによりますと、22日秋田市に住む20代の女性のスマートフォンに080から始まる番号で電話がありました。相手の男は京都府警を名乗り「あなたが詐欺グループに関わったことで捜査しています。逮捕状が