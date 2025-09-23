23日朝、神奈川県の江の島で釣りをしていた男性が海に落ち、行方が分からなくなっています。警察などが現在、捜索にあたっています。警察や消防によりますと、23日午前6時半すぎ、神奈川県藤沢市の江の島の稚児ヶ淵付近で、目撃者から「岩場から釣り人が落下した」と110番通報がありました。友人2人と一緒に釣りをしていた40代の男性が、釣り針がひっかかったため、それを取ろうとして足をすべらせて落下したとみられています。警