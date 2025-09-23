「大相撲秋場所・１０日目」（２３日、両国国技館）西幕下５７枚目の天狼星（１９）＝錣山＝が村山（鳴戸）に勝って、３勝２敗と勝ち越しに王手をかけた。村山は２勝３敗。右を差し左上手をがっちりつかんだ。右四つで互いに相手を振りながら勝機を見いだそうとする長い相撲。最後は頭をつけて上手を効かして寄り切った。「疲れました」と言いながら、表情は明るかった。この日は幕下中継の解説が師匠の錣山親方（元関脇豊