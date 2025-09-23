政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２３日、２２日に行われた自民党総裁選の所見発表演説会での高市早苗氏の発言について言及した。番組では、高市氏の演説について外国人政策について多くの時間を割くなど、保守色を前面に押し出したと紹介。万葉集の大友家持の和歌を詠み上げ、「古来の伝統を守るために体を張ります」と強調し、外国人政策をゼロベースで見直すなどと述べた。田崎氏は「外国人政策をより強く打ち出した保守