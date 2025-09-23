３番人気に推されたオールカマーで５着だったホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）の次走は、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２４００メートル）を本線に、アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル）も視野に入れる。田島調教師が２３日、美浦で取材に応じた。２４年のフラワーＣ、今年は中山牝馬Ｓと目黒記念でそれぞれ２着に好走し、重賞制