巨人で活躍した元木大介氏の近影が話題を呼んでいる。近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元木氏は、２３日までに更新したインスタグラムで「こんばんは〜久しぶりのお菓子シリーズうまい棒ーーー、蒲焼太郎美味（おい）しいですよね」とつづり、パーマをかけた髪形にラフな服装を合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「お疲れ様です！私も駄菓子屋行ってきました美味しいですよね」「秋のコーデ