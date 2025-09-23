俳優の福山雅治（56）が23日、都内で行われた主演映画「ブラック・ショーマン」大ヒット御礼舞台あいさつに出席。作品が大ヒットしている喜びを語った。同作は、東野圭吾氏による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」が原作。超個性的な天才マジシャンの神尾武史（福山雅治）と、姪の神尾真世（有村架純）が、事件の謎に迫るミステリードラマ。公開直後から高い人気を集め、劇場化された歴代の東野作品の記録を超え