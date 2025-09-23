サクラやモモ、ウメなどを枯らす特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の被害が、京都府内では昨年７月に京都市西京区で初めて確認されて以来、徐々に広がっている。これまで京都市のほか福知山、向日、綾部、京田辺の各市で確認され、被害木は１００本を超える。府では、今月上旬、福知山市と精華町で府民向けに講習会を開き、被害拡大防止を呼びかけている。（石井斉）府自然環境保全課によると、クビアカツヤカミキリはモン