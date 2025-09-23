西武の平井克典投手西武の平井克典投手（33）が来季の戦力構想から外れる見通しであることが23日、関係者への取材で分かった。現役続行を希望しているとみられる。主に救援として活躍し、2019年はパ・リーグ記録となる81試合登板で優勝に貢献したが、今季はここまで1軍での登板がなかった。愛知県出身の右投手で、静岡・飛龍高から愛知産大、ホンダ鈴鹿を経て17年にドラフト5位で西武に入団。通算350試合で29勝25敗104ホールド