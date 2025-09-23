バルセロナは22日、MFガビとMFフェルミン・ロペスのメディカルレポートを伝えた。右膝半月板の負傷で欠場が続いていたガビは、23日に関節鏡検査を受ける予定。その後、クラブは新たな診断報告を出すという。スペイン『アス』は5〜6週間の離脱が予想されると報じている。また、フェルミンは左腸骨腰筋の負傷により、約3週間の離脱。21日のラ・リーガ第5節ヘタフェ戦(○3-0)で負傷していた。