ドジャースの大谷翔平選手が21世紀初の偉業に近づいています。大谷選手は日本時間23日現在、メジャートップの141得点をマーク。15日のジャイアンツ戦でキャリアハイの135得点目をあげると、その後も17日のフィリーズ戦から5試合連続得点で計6度ホームを踏み、記録を伸ばしています。もしシーズン150得点に到達すれば、2000年のジェフ・バグウェル選手（アストロズ/152得点）以来25年ぶりの大台到達。その前の150得点は1949年のテッ