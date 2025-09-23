ナ・リーグ西地区首位のドジャースは22日（日本時間23日）、試合がなかったが、パドレスがブルワーズに勝利したため、地区優勝へのマジックは「3」のままとなり、V決定は最短で24日（同25日）となった。パドレスがこの日、延長戦の末、ブルワーズを破り2年連続プレーオフ進出を決め、首位ドジャースとのゲーム差を「2・5」に縮めた。パ軍の勝利により、ドジャースの地区優勝マジックは「3」のまま変わらず、23日（同24日）か