俳優・遠藤憲一が、動物愛護に貢献した個人などを表彰する第９回「川島なお美動物愛護賞」の「エンジン０１動物愛護・ワンダフル・パートニャーズ賞」を受賞し、２３日、都内で行われた授与式にパティシエの鎧塚俊彦氏、コラムニストの山田美保子氏らと出席した。遠藤は２０２３年１２月からスタンダードプードルの保護犬「クロミ」を家族として迎えており、ＳＮＳではクロミとの日常を発信している。それ以前も２匹のマルチー