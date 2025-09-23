「パドレス５−４ブルワーズ」（２２日、サンディエゴ）パドレスが劇的なサヨナラ勝ちで３連勝で、２年連続ポストシーズン進出が決まり、首位ドジャースとのゲーム差を２・５に縮めた。ドジャースのマジックは３のままとなった。延長十一回に１死三塁からフェルミンが劇打を放った。初回に相手のボークで先制したが、直後の二回に先発のピベッタがダービン、イエリチに適時打を浴びて３失点。五回にイグレシアスのソロ弾