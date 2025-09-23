ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が２３日、自身のインスタグラムに新規投稿。ストーリーズに両国国技館で行われている大相撲の秋場所を観戦した様子をアップした。代理人のレイチェル・ルーバ氏の投稿を引用する形で、升席に座って観戦する様子を投稿したバウアー。ルーバ氏は「初めて相撲を見ました。伝統の競技を見て学ぶのは本当に楽しい」とつづった。ＤｅＮＡは前日、休養日となっており相撲観戦でリフレッシュした模様