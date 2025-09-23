ミャンマーでの迫害から逃れ、インドで暮らしていた少数派イスラム教徒ロヒンギャの難民が本国へ送還されたことが分かった/Illustration by Alberto Mier/CNNニューデリー（ＣＮＮ）ミャンマーでの迫害から逃れ、インドで暮らしていた少数派イスラム教徒ロヒンギャの難民４０人が、５月にインド当局から突然呼び出され、本国へ送還されたことが分かった。その後の所在は今もつかめないままだ。モハンマド・イスマイルさんは２０１