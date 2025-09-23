妊娠中のタレント・中川翔子が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。１週間後にお腹の赤ちゃんに会えることになる…と投稿した。中川は丸々と大きくなったお腹の画像を貼付し「あと１週間で双子に会えるまんまるだぁー」とつづった。双子を妊娠中の中川の出産予定は１０月１８日だがＳＮＳで「「双子は大きくなりすぎるからもって早く帝王切開予定になるのです」と明かしており、１週間後に帝王切開での出産となるようだ。