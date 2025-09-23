実業家で女優のプリシラ・プレスリー（80）が、9月23日発売予定の回顧録「ソフトリー，アズ・アイ・リーヴ・ユー：ライフ・アフター・エルヴィス」で、娘で歌手のリサ・マリー・プレスリーさんとマイケル・ジャクソンさんの結婚について率直な思いを綴っている。 【写真】マイケルさんとリサ・マリーさんの2ショット名声を“利用”したのか… 結婚を知らされた時のことを