和歌山市のまちなかを舞台に、多彩なイベントを巡る回遊型プロジェクト「IN THE LOOP 2025」が、2025年10月1日から11月30日までの期間で開催されます！期間中は、景品が当たるデジタルスタンプラリーや、地元ガイドとともに和歌山市の日常に触れる「まち歩きツアー」も開催され、まち全体に楽しめる仕掛けが広がります。 和歌山市 回遊型プロジェクト「IN THE LOOP 2025」 開催期間：2025年10月1日(水)〜11月30日(