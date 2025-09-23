ねむろ水産物普及推進協議会(愛称：まるごと根室)は、2025年10月17日から19日までの3日間、北海道庁赤れんが庁舎前庭にて「まるごと根室直送市」を開催します！6年ぶりに復活する名物「さんま炭火焼き」をはじめ、根室が誇る旬の水産物や特産品が札幌に大集合する人気のイベントです。 ねむろ水産物普及推進協議会「まるごと根室直送市」 開催期間：2025年10月17日(金)〜10月19日(日)開催時間：2025年10月17日(金)