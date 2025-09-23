警察車両の赤色灯23日午前6時半ごろ、神奈川県藤沢市江の島の岩場で、「釣り人が落下した」と目撃者から119番があった。藤沢署によると、釣りに来ていた40代の男性が海に転落したとみられ、署や消防などが捜索している。男性は東京都から友人2人と江の島を訪れていた。100メートルほど流されてから姿が見えなくなったといい、水上バイクやドローンなどを使って行方を捜している。