SixTONESの松村北斗（30）が22日、釜山国際映画祭で公式上映された主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）の舞台あいさつに登壇した。原作は新海氏による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。互いに特別な思いを抱きながらも、離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村）と篠原明里（高畑充希）の人生を描く。舞台あいさつの開場前から100人超の観客が長蛇の列をなし、期待度の高さが表れた。公式上映後