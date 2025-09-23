元宝塚雪組トップ娘役で女優の真彩希帆（まあや・きほ）が23日、インスタグラムを更新。第1子の出産を報告した。真彩は「いつも見守ってくださる大切な皆さまへ」と書き出し、「先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました」と、第1子の出産を報告。生まれたばかりの第1子の姿などを公開した。そして「想像以上の愛と感動を与えてくれるその存在に、『生まれてきてくれてありがとう』と呟きながら、愛おしいおでこを撫で、