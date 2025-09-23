アディダスジャパンは19日、ゼビオグループのゼビオ株式会社と株式会社ヴィクトリアと共同企画した新作アパレルコレクション「adidas ACE Collection」を発売したことを発表した。「adidas ACE Collection」は、ビジネスシーンから週末のリラックスタイムまで、あらゆるライフスタイルにフィットするウェアを目指して日本で開発されたコレクション。『ACEで挑め。ACEで遊べ。』をテーマに、仕事にプライベートに忙しなく過ごす“動