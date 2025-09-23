「ももいろクローバーZ」百田夏菜子（31）が23日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。ピースサインの絵文字と共に私服姿を掲載。ロングスリーブのシャツで秋を感じさせるコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「秋の気配が漂う」「最高に可愛い」「今日も宇宙で1番かわいい」「ほんとにオシャレでだいすき」「おしゃれ」「かっこかわいい」などの声が寄せられた。