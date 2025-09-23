天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは23日午後、「第50回愛馬の日」にあたり東京・世田谷区のJRA馬事公苑を訪問されています。日本中央競馬会は毎年秋分の日を「愛馬の日」とし、馬事公苑で馬と触れ合うイベントを行っています。50回目となる今年、特に若い人々に馬の文化の魅力を発信したいと愛子さまに出席の願い出があったということです。到着した際、愛子さまは馬事公苑長に「愛馬の日に馬事公苑を伺うのを楽しみにしていました