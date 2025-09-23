立川競輪Ｓ級シリーズが２４日に開幕。同時開催のガールズケイリンでは、立て直しを図る太田美穂（２９＝三重）の走りに注目が集まる。前回の岸和田は予選１、予選２でともに４着と精彩を欠き「謎の不調でした。全然車が進まなかったし、これで最終日の一般戦を走っても迷惑かけてしまうと思ったので」と、途中欠場という苦渋の決断をした。その岸和田から中４日。前検日の前日には「梅川（風子）大先生に活を入れてもらいま